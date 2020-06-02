"Доступні кредити 5-7-9%": У Мінфіні розповіли, скільки кредитів видали банки за минулий тиждень

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Загалом же в рамках програми вже видано 554 кредити на суму понад третину мільярда гривень (348,4 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банки також розпочали кредитування за новим інструментом програми - часткові кредитні гарантії.

"На минулому тижні Укргазбанк видав два таких "гарантованих кредити" на загальну суму 2,8 млн гривень. У першому випадку - кредит отримало діюче підприємство, тож частка державних гарантій за цією позикою склала 50%. У другому випадку учасником програми став стартап, якому банк надав гарантію Фонду розвитку підприємництва на 80% від суми кредиту.

Перший кредит під держгарантії отримало фермерське господарство з вирощування ягід в Запорізькій області. Сума кредиту - 1,5 млн грн терміном на 5 років. А перший кредит для стартапу отримав хмельничанин для запуску еко-виробництва розпалювачів вогню з волокон деревної вовни. Сума цього кредиту - 1,3 млн грн під 7% річних", - розповіли у Мінфіні.

Також повідомляється, що на минулому тижні Фонд підписав угоди з 3 новими банками - "Альфа Банком", банком "Глобус" та Полікомбанком.

"Найближчим часом будуть підписані угоди з ОТП Банком та Міжнародним Інвестиційним Банком. Готуються для затвердження Радою Фонду заявки про участь в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" від Креді Агріколь Банк та Агропросперіс Банк", - додали у Мінфіні.

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Нагадаємо:

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.