Люди з початку року забирають гроші з банків, але ситуація контрольована – НБУ
Від початку року фізичні особи вивели зі своїх рахунків до 5% коштів, це зумовлено як терміном виплат зарплат та пенсій, так і інформаційним тлом.
Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит ЕП.
У лютому обсяг гривневих коштів населення не змінився, зазначив Нацбанк. Волатильність стосується переважно поточних рахунків та зумовлена термінами виплат зарплат та пенсій. Обсяг строкових депозитів населення з початку року був значно більш стабільшим. Темпи відпливів валютних коштів фізичних осіб є дещо вищими порівняно з гривневими, але занепокоєння не викликають.
Юридичні особи забирають кошти помірніше. При цьому відстежується тенденція хеджування корпораціями валютного ризику: зростають валютні кошти за одночасного зниження гривневих.
Регулятор зазначає, що волатильність коштів клієнтів є помірною та контрольованою. Підвищений попит на готівку зумовлюється впливом психологічного чинника, пов’язаного з агресивною політикою РФ щодо України, втім не має жодних панічних ознак.
Національний банк готовий підкріплювати банки готівкою з метою безперебійного обслуговування клієнтів – для цього є достатньо запасів.
"Наголошуємо, що банківська система має достатній рівень ресурсів, зокрема високоліквідних, аби покрити навіть суттєві відпливи у разі їх настання", – повідомили в НБУ. Від початку 2022 року обсяг готівки в обігу збільшився на 24,5 млрд грн.
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