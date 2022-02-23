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Люди з початку року забирають гроші з банків, але ситуація контрольована – НБУ

Середа, 23 лютого 2022, 17:03 - Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
 
фото нбу

Від початку року фізичні особи вивели зі своїх рахунків до 5% коштів, це зумовлено як терміном виплат зарплат та пенсій, так і інформаційним тлом.

Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит ЕП.

У лютому обсяг гривневих коштів населення не змінився, зазначив Нацбанк. Волатильність стосується переважно поточних рахунків та зумовлена термінами виплат зарплат та пенсій.  Обсяг строкових депозитів населення з початку року був значно більш стабільшим.  Темпи відпливів  валютних коштів фізичних осіб є дещо вищими порівняно з гривневими, але занепокоєння не викликають.  

Юридичні особи забирають кошти помірніше. При цьому відстежується тенденція хеджування корпораціями валютного ризику: зростають валютні кошти за одночасного зниження гривневих.

Регулятор зазначає, що волатильність коштів клієнтів є помірною та контрольованою. Підвищений попит на готівку зумовлюється впливом психологічного чинника, пов’язаного з агресивною політикою РФ щодо України, втім не має жодних панічних ознак.

Національний банк готовий підкріплювати  банки готівкою з метою безперебійного обслуговування клієнтів – для цього є достатньо запасів.

"Наголошуємо, що банківська система має достатній рівень ресурсів, зокрема високоліквідних, аби покрити навіть суттєві відпливи у разі їх настання", – повідомили в НБУ. Від початку 2022 року обсяг готівки в обігу збільшився на 24,5 млрд грн.



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