Люди з початку року забирають гроші з банків, але ситуація контрольована – НБУ

фото нбу

Від початку року фізичні особи вивели зі своїх рахунків до 5% коштів, це зумовлено як терміном виплат зарплат та пенсій, так і інформаційним тлом.

Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит ЕП.

У лютому обсяг гривневих коштів населення не змінився, зазначив Нацбанк. Волатильність стосується переважно поточних рахунків та зумовлена термінами виплат зарплат та пенсій. Обсяг строкових депозитів населення з початку року був значно більш стабільшим. Темпи відпливів валютних коштів фізичних осіб є дещо вищими порівняно з гривневими, але занепокоєння не викликають.

Юридичні особи забирають кошти помірніше. При цьому відстежується тенденція хеджування корпораціями валютного ризику: зростають валютні кошти за одночасного зниження гривневих.

Регулятор зазначає, що волатильність коштів клієнтів є помірною та контрольованою. Підвищений попит на готівку зумовлюється впливом психологічного чинника, пов’язаного з агресивною політикою РФ щодо України, втім не має жодних панічних ознак.

Національний банк готовий підкріплювати банки готівкою з метою безперебійного обслуговування клієнтів – для цього є достатньо запасів.

"Наголошуємо, що банківська система має достатній рівень ресурсів, зокрема високоліквідних, аби покрити навіть суттєві відпливи у разі їх настання", – повідомили в НБУ. Від початку 2022 року обсяг готівки в обігу збільшився на 24,5 млрд грн.





