РосЗМІ: У Росії різко зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю на тлі війни в Україні

Кількість вакансій для людей з інвалідністю у Росії за перші чотири місяці 2024 року зросла на 45%, що пов'язують з війною в Україні.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російське видання "Известия".

Загалом кількість таких пропозицій про роботу перевищила 90,7 тис, випливає з даних рекрутингового сервісу hh.ru.

Як зазначають у сервісі, кандидати з обмеженими можливостями найбільш затребувані як оператори call-центрів, кур'єрів, менеджерів з продажу та роботи з клієнтами, водіїв, продавців, пакувальників, вчителів, програмістів та комірників.

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Передбачувана зарплата для кандидатів з інвалідністю в січні-квітні цього року зросла на 28% і в середньому по країні становить трохи більше 72 тис. рублів.

Згідно з даними Фонду пенсійного та соціального страхування РФ, у 2023 році в Росії було зареєстровано 2,17 млн чоловіків з інвалідністю у віці від 31 року до 59 років. Це рекордний показник за вісім років. Для порівняння: у 2022 році в країні було 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у цій віковій категорії. Таким чином, зростання за рік склало 30%, або 507 тисяч осіб. Фахівці безпосередньо пов'язують зростання кількості чоловіків з інвалідністю з війною в Україні.

Економічна правда.

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