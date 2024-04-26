Споживання електроенергії зросло на 3,8%: в енергосистемі зберігається дефіцит – "Укренерго"

getty images

Станом на 26 квітня в енергосистемі зберігається дефіцит, споживання електроенергії зросло на 3,8%, шостий день поспіль Україна отримує аварійну допомогу з Європи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" продовжує залучати аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

"Протягом майже всієї доби, за виключенням нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 401 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 547 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

В "Укренерго" закликають споживачів ощадливо споживати електроенергію, а промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Також протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 202 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Крім того, вночі дією захисту була відключена магістральна повітряна лінія в західному регіоні. Знеструмлень споживачів не було. Місце пошкодження виявлено, тривають ремонтні роботи. На ранок знеструмлені 388 населених пунктів.

Реклама:

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській області.

Нагадаємо:

25 квітня споживання електроенергії знизилось на 10% у порівнянні з днем раніше нижче, більшу частину доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії.