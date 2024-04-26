За 2023 рік перевізникам компенсували лише 6% витрат на перевезення пільговиків – Мінвідновлення

За 2023 рік перевізники отримали лише 3,6 млрд грн, або 6% із 60 млрд грн, необхідних для компенсації перевезення автотранспортом пільгових категорій громадян.

Про це повідомив начальник управління внутрішніх автомобільних перевезень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Дяченко, передає Укрінформ.

"Мінсоцполітики підрахувало, що на компенсацію всіх пільгових перевезень у 2023 році потрібно близько 60 млрд грн. Це якщо взяти всіх пільговиків. За даними, які зібрало міністерство, з місцевих бюджетів компенсовано торік було 3,6 млрд грн. Тобто пільга забезпечена на 6%", – зазначив Дяченко.

За його словами, на сьогодні в Україні є населені пункти з критичною масою пільговиків, і перевізники просто перестають туди їздити. Дяченко переконує, що розвʼязати проблему можна на законодавчому рівні, а саме ухваливши нарешті законопроєкт №5651, який був зареєстрований ще у 2021 році.

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"У цьому законопроєкті пропонується замість безумовного права на безоплатний проїзд запровадити адресну компенсацію. От скільки грошей пільговику буде виділено, на стільки він і зможе поїхати", – пояснив Дяченко.

Заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач додав, що внутрішні обласні перевезення і робота міського громадського транспорту в Україні, як і в багатьох кранах Європи, є дотаційними. І в тих регіонах, де керівництво з розумінням ставиться до цієї ситуації, питання більш-менш врегульоване.

Економічна правда.

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