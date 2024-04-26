Болгарія ризикує втратити мільярди коштів ЄС через суперечку з шахтарями

Болгарія ризикує втратити 4,4 мільярда євро фінансування ЄС, оскільки її парламент відклав ключові законодавчі рішення в енергетиці через негативну реакцію шахтарів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Болгарія зіткнулася з черговою політичною кризою після краху проєвропейського уряду прем’єр-міністра Ніколи Денкова. У найбіднішій країні ЄС 9 червня мають відбутися як європейські, так і дострокові парламентські вибори.

Під тиском протестуючих шахтарів і працівників вугільних електростанцій парламент Болгарії в четвер відклав обговорення та голосування щодо оновленої Дорожньої карти кліматичної нейтральності.

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Ця дорожня карта є ключовою частиною Плану відновлення та сталого розвитку країни, і її прийняття дасть Болгарії зелене світло на отримання мільярдів євро від Брюсселя для трансформації енергетичного сектору країни та виконання зобов’язань у рамках Зеленої угоди.

Очікується, що наступного тижня парламент буде розпущений і не працюватиме щонайменше до середини червня, що може зробити затримку непереборною перешкодою для реалізації енергетичного проєкту.

Прийняття дорожньої карти є однією з умов отримання другого платежу за планом відновлення, оскільки цей документ визначає реформи та зобов’язання, які необхідно виконати щодо заміни вугільної електроенергетики відновлюваними джерелами енергії.

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"Вже наприкінці минулого року всі дії, які залежали від Ради міністрів, були зроблені, і законопроєкти подані до Національних зборів", – сказав колишній прем’єр-міністр Денков.

Він звинуватив найбільшу партію країни, консервативну ГЄРБ, у блокуванні законодавчого процесу, від якого залежить фінансування ЄС.

Раніше шахтарі влаштували загальнонаціональну акцію протесту біля парламенту та урядових будівель. Шахтарі побоюються, що можуть втратити роботу після повної лібералізації енергетичного ринку Болгарії, яка мала відбутися цього року, але була відкладена на один-три роки.

Раніше повідомлялося, що Болгарія також ризикує втратити 1,2 мільярда євро коштів ЄС, виділених на відновлення після пандемії коронавірусу, після скасування тендерів на оновлення поїздів Болгарської державної залізниці BDZ.

Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?

Європейська правда