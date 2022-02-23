Канада вводить санкції проти російських банків

Канада оголосила про нові санкції проти Росії у зв’язку з визнанням нею ОРДЛО.

Джерело: CBC з посиланням на прем’єра Канади Джастіна Трюдо

Деталі: Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".

Пряма мова: "Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі".

Знати більше: Санкційний день: як світ відповів Росії на визнання окупованих ОРДЛО

Що передувало:

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР". Крім того, США запровадили санкції проти двох російських банків, олігархів та держборгу РФ. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій проти РФ - зокрема, про санкції проти 5 російських банків. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік – 2. ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань після визнання ОРДЛО.

Передісторія: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.

Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях. Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Українська правда