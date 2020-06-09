"Доступні кредити 5-7-9%": За перший тиждень літа банки видали 50 кредитів

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом уже видали 605 кредитів на суму в 381,05 млн грн.

Зазначається, що банки продовжують прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені Кабміном на час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання).

"Зокрема за тиждень попит на позики під такі умови склав майже 390 млн гривень. Перший підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 мільйона гривень в АТ КБ "Приватбанк" під 0% до кінця березня 2021 року.

На цьому тижні Фонд планує підписання угод про партнерство з двома новими банками - ОТП Банком та Міжнародним Інвестиційним Банком", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда