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Вперше кредит під "5-7-9%" отримав стартап

Понеділок, 1 червня 2020, 17:38
 

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Укргазбанк видав йому кредит в 1,3 млн грн під 7% річних. Кошти будуть витрачені на закупівлю унікального обладнання для  виробництва. Спочатку над проектом працюватимуть два фахівця, а в подальшому – підприємство забезпечить 8 робочих місць. 

Що, за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%", дозволить підприємству знизити вартість кредиту до 5% річних.

Фонд розвитку підприємництва надав гарантію, яка покриє 80% суми кредиту.

Бізнесмен створив унікальне еко-підприємство з виробництва розпалювача вогню з волокон деревної вовни. 

Cкористатися підтримкою Програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже можуть клієнти Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, Банк Львів, Банк ПУМБ, Банк Альянс, Райффайзен Аваль, ТАС Комбанк, Банк "Восток" і Кредо Банк, ГЛОБУС БАНК.  

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою  "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.

Читайте також: Як "доступні кредити 5-7-9%" виявились недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП

Економічна правда

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Мінфін кредит стартап

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