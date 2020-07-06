Інвестори в "зелену" енергетику позиватимуться до України — німецький бізнесмен

Перегляд урядом України режиму "зеленого" тарифу завдає суттєвого удару по інвесторах у галузь відновлюваної енергетики та може призвести до позовів іноземних інвесторів у міжнародних судах.

Про це заявив власник компанії Seraphim Power Крістіан Шенвізнер, передає Укрінформ.

"Міжнародні інвестори розглядають можливість і готуються позиватися до міжнародних та арбітражних судів", - сказав бізнесмен, який інвестував у галузь відновлювальної енергетики України.

За його словами, те, що зараз відбувається, є "великим розчаруванням". Шенвізнер нагадує, що лише у 2019 році близько 4 млрд євро було інвестовано в виробництво 4,500 МВт сонячної та вітрової енергетики в Україні при обіцянці встановленого фіксованого тарифу за вироблену кіловат-годину, який гарантувався законодавством до кінця 2029 року.

"Зараз, у 2020 році, операторам сонячної та вітрової систем фактично виплачено лише від 5 до 10 відсотків", - констатує інвестор.

Уряд України, зауважує він, заявивши восени минулого року про намір переглянути правила, понад 9 місяців не приймав жодних нових рішень щодо того, як має виглядати нова енергетика. Днями Верховна Рада підтримала без обговорення в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

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Цей проєкт планує знизити "зелені" тарифи на всі сонячні та вітрові турбіни. Тариф буде знижений ретроспективно, тобто також для існуючих та працюючих систем для постачання сонячної енергії на 15%, для вітряних — на 7,5%. Однак, зауважив підприємець, термін виплати компенсації не був продовжений. Це призводить до масованих втрат доходу упродовж усього періоду експлуатації систем, що також може призвести до банкрутства.

Шенвізнер зазначає, що така ситуація веде до того, що багато інвестицій вже "провалюються", інвестиційні позики не можуть бути погашені.

"Ми часто чуємо від керівників уряду, міністрів про важливість інвестицій, що все робиться для покращення клімату, для того, щоб переконати інвесторів, що вкладати в Україну варто і безпечно. Отже, цей випадок для України є драмою", - говорить Шенвізнер.

Як повідомляється, компанії з 13 країн — Бельгія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Норвегія, Південна Корея, Швеція, Туреччина, Великобританія та США — інвестували українські в проєкти сонячної енергії потужністю 3,5 ГВт та вітрові проєкт потужністю 650 МВт.

Нагадуємо:

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

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