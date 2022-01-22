ГарПок заплатив ДТЕКу 2,7 мільярдів по "зеленому тарифу"

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Державне підприємство Гарантований покупець сплатило компанії олігарха Ріната Ахметова ДТЭК ВДЕ 2,7 мільярдів по "зеленому тарифу".

Про це повідомило джерело в парламенті.

Раніше у ДП заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова тоді вимагали виплатити заборгованість та готувались до відшкодування збитків у судах.

Читайте більше у статті: Зеленський проти Ахметова: хто виграв бій за мільярди виробникам "зеленої" електроенергії

Нагадуємо:

ДП "Гарантований Покупець" 15 листопада виплатило 16,3 млрд грн боргів перед зеленою генерацією, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК Ріната Ахметова.

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.

Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.

У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.

На листопад 2021 року загальна сума боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел перевищувала 25 млрд гривень.