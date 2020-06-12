"Для нас діалог не закінчений": частина інвесторів в "зелену" енергетику готують власний законопроєкт

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє Енергореформа.

"Ми готові внести альтернативний законопроект, який дозволить уникнути глибоких енергетичних та інвестиційних проблем", - сказав на прес-конференції в п'ятницю генеральний директор ТОВ "Тесла Енерго" Олег Грамотенко, додавши, що в даний час ведуться переговори про реєстрацію в парламенті розробленого ним і його партнерами законопроекту.

За його словами, документ представляє думку учасників ринку сонячної генерації, з сумарною потужністю генерації в 850 МВт СЕС, які не згодні з частиною умов запропонованого урядом меморандуму.

"Для нас діалог з урядом не закінчено. Ми не підписали і не підпишемося під умовами урядового меморандуму. Боротьба переходить в законодавчу площину", - зазначив Грамотенко.

Керуючий партнер компанії Energy Investment Fund Олександр Павловський роз'яснив, що пропозиції інвесторів в галузі СЕС стосуються, зокрема, встановлених урядом термінів закінчення підтримки СЕС за зеленим тарифом вже з 31 липня.

"Закінчення будівництва СЕС з 31 липня - це нонсенс. Ця дата озвучувалася ще на переговорах восени, і тоді, можливо, це було логічно. Але зараз вимога завершити будівництво СЕС за місяць виконати неможливо. Уряд хоче припинити розвиток сонячної енергетики в Україні", - підкреслив Павловський.

Крім того, інвестори наполягають на збереженні всіх існуючих умов для станцій до 1 МВт, а також на продовження дії зеленого тарифу на два роки (2030-2031 - ред.) при його скороченні.

"Ми повністю підтримуємо позицію Української асоціації відновлюваної енергетики, яка відмовилася підписати меморандум з урядом, оскільки він не враховує інтереси інвесторів і згубно відіб'ється на інвестиційній привабливості України в майбутньому", - підкреслив Грамотенко.

Нагадуємо:

Т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про намір передати розроблений міністерством і затверджений урядом законопроєкт про зміну умов підтримки галузі відновлюваної енергетики вже в п'ятницю.

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда