Депутати зробили крок до зниження "зеленого тарифу"

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №3658, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

За відповідне рішення проголосувало 268 депутатів.

Також нардепи не підтримали пропозицію щодо скорочення наполовину строку подачі правок до проєкту закону та підготовки до другого читання.

Нагадуємо:

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда