Кабмін передав законопроєкт про "зелений" тариф в Раду: що в ньому

Урядовий законопроект про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на документи

Згідно з оприлюдненим тексту проєкту і супровідним документам до нього, для СЕС потужністю до 1 МВт, запущених в зазначений період, заплановане зниження тарифу становить 10%.

Для низки об'єктів, введених в експлуатацію після 1 січня цього року, передбачено зниження на 2,5%.

Зокрема, ця пропозиція стосується СЕС до 1 МВт, ВЕС незалежно від їх потужності, а також СЕС понад 1 МВт, запущених до 31 липня цього року. СЕС потужністю 1 МВт і вище, введені в експлуатацію з 1 серпня, очікує зниження тарифу на 60%.

Для всіх об'єктів ВДЕ, запущених до 1 липня 2015 року, встановлюється граничний "зелений" тариф на рівні зниженого на 15% тарифу для наземних СЕС з встановленою потужністю понад 10 МВт, які були введені в експлуатацію до 31 березня 2013 року.

Фінансова відповідальність за небаланси в розмірі 50% для ВДЕ понад 1 МВт настає з 1 січня 2021 року, у розмірі 100% - з 1 січня 2022 року. Для ВДЕ потужністю менше 1 МВт відповідальність з 2021 року настає в обсязі 10% і щорічно, до 2030 року, збільшується на 10%.

До 31 грудня 2029 року допустима похибка в прогнозуванні становить 5% для СЕС і 10% для ВЕС.

Текстом законопроекту, серед іншого, пропонується визначити НЕК "Укренерго" відповідальною за компенсацію ВДЕ вартості електричної енергії, не відпущеної ними в результаті виконання диспетчерських команд.

Законодавчою ініціативою також визначається надання державних гарантій виробникам по "зеленому" тарифу щодо незмінності законодавства, чинного на день прийняття зазначеного документа.

Нагадуємо:

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори