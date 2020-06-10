Уряд фіналізує меморандум із "зеленими" енергетиками, економія для держави - 6 мільярдів на рік

Кабінет міністрів знаходиться на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами в "зелену" енергетику: тарифи для населення не зміняться, держава економитиме 6 мільярдів на рік.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами в "зелену" енергетику . Такий меморандум, а також надання можливості "Енергоатому" заключати двостороні договори з промисловістю - це два важливих кроки по стабілізації ситуації в енергетиці.

...Цей меморандум дасть Україні щорічну економію починаючи з цього року 6 мільярдів гривень, а до 2020 року - більше 2 мільярдів євро еконмоії для держави", - заявив Шмигаль.

Також за його словами тарифи на електроенергію для населення не зростуть, а Україні вдасться уникнути міжнародних арбітражів і зберегти свою репутацію перед міжнародними інвесторами.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Американська торговельна палата в Україні закликає прийняти останні розроблені інвесторами "зеленої" енергетики пропозиції, які відображають граничні межі добровільної реструктуризації та сподівається, що уряде не допустить одностороннього різкого зниження тарифу.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами





