Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
13 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:45 встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,08 - 27,10 гривні;
Євро – 30,67 - 30,69 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,93 – 27,16 гривні. Євро купують по 30,15 гривні, продають по 30,65 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,00 - 27,09 гривні, євро - 30,33 - 30,45 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,05 - 27,11 гривні, євро - 30,38 - 30,47 гривні.
Нагадуємо:
13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні.
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.
Економічна правда
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