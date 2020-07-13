Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

13 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:45 встановились на рівні 27,08 - 27,10 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08 - 27,10 гривні;

Євро – 30,67 - 30,69 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,93 – 27,16 гривні. Євро купують по 30,15 гривні, продають по 30,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,00 - 27,09 гривні, євро - 30,33 - 30,45 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,05 - 27,11 гривні, євро - 30,38 - 30,47 гривні.

Нагадуємо:

13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.

Економічна правда