Курс валют: гривня трохи послабилась до долара
Понеділок, 13 липня 2020, 09:00
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,40 гривні (на 10 липня - 30,54 гривні).
Нагадуємо:
10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,95 гривні.
10 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,01 - 27,04 гривні.
Економічна правда
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