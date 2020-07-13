Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

13 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;

Евро - 30,67 - 30,69 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,93 - 27,16 гривни. Евро покупают по 30,15 гривни, продают по 30,65 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,00 - 27,09 гривни, евро - 30,33 - 30,45 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,05 - 27,11 гривни, евро - 30,38 - 30,47 гривни.

Напомним:

13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.

Экономическая правда