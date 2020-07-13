Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;
Евро - 30,67 - 30,69 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,93 - 27,16 гривни. Евро покупают по 30,15 гривни, продают по 30,65 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,00 - 27,09 гривни, евро - 30,33 - 30,45 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,05 - 27,11 гривни, евро - 30,38 - 30,47 гривни.
Напомним:
13 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,11 гривни.
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 13 июля на уровне 26,95.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua