Курс валют на 12 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,69 – 27,71 гривні;

Євро – 31,47 – 31,49 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,53 – 27,77 гривні. Євро купують за 31,10 гривні, продають за 31,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,68 – 27,78 гривні, євро – 31,24 – 31,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 січня на рівні 27,51 гривні.

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,61 – 27,63 гривні.

Економічна правда