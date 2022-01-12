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Офіційний курс: гривня різко ослабла до долара і євро

Середа, 12 січня 2022, 19:10
 
фото: нбу

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок встановивши його на 13 січня на рівні 27,71 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,48 грн (на 12 січня – 31,17 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 січня на рівні 27,51 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,61 – 27,63 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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