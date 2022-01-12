Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара і євро

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12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,73 – 27,75 гривні;

Євро – 31,65 – 31,67 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,61 – 27,84 гривні. Євро купують за 31,24 гривні, продають за 31,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,77 – 27,91 гривні, євро – 31,45 – 31,72 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 12 січня на рівні 27,51 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,61 – 27,63 гривні.

Економічна правда