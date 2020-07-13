Курс валют на 13 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,09 гривні;

Євро – 30,62 - 30,64 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,91 – 27,14 гривні. Євро купують по 30,15 гривні, продають по 30,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,00 - 27,09 гривні, євро - 30,30 - 30,45 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 липня на рівні 26,95.

Економічна правда