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Проєкт на 136 мільйонів євро: МВС готове підписати контракт на будівництво французьких катерів

П'ятниця, 26 червня 2020, 19:04
 

МВС готове підписати контракт із французькою компанією OCEA щодо початку будівництва патрульних прикордонних кораблів. Вартість проєкту - 136 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час телефоної розмови з міністром економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мера.

"Ми готові вже стартувати і підписувати контракт із ОСЕА про початок будівництва патрульних прикордонних кораблів для посилення морської безпеки та охорони України. Цей проєкт загальною вартістю у 136 мільйонів євро є другим за значенням для наших країн після вертольотного проєкту з компанією Airbus.

Зазначається, що компанію OCEA обрано з-поміж понад 10 постачальників галуз, за угодою суднобудівний завод у Миколаєві має збудувати 5 із 20 кораблів. Підписання контракту планується на середину липня 2020 року.

 

Також Аваков зазначив, що протягом цього року планується поставка в Україну ще чотирьох французьких вертольотів H 225 для НГУ і ДСНС, двох гвинтокрилів Н 145 для НПУ і тренажерного комплексу Н225 для бази учбового центру Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ та запасних запчастин для сервісного центру. 

Економічна правда

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МВС Аваков

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