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Українці не стали купувати більше зброї – Поліція

Четвер, 17 лютого 2022, 19:50
 
Markiian Lyseiko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Поліція повідомила, що інформація про те, що люди останнім часом почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.

Джерело: заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, якого цитує пресслужба поліції

Деталі: Фацевич розповів, що поліція здійснює ретельний контроль за обігом зброї, в тому числі мисливської, постійно здійснює перевірки умов її зберігання для попередження фактів неправомірного використання та поводження. 

Пряма мова Фацевича: "Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання".

Українська правда

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зброя МВС

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