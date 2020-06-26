Проект на 136 миллионов евро: МВД готово подписать контракт на строительство французских катеров

МВД готово подписать контракт с французской компанией OCEA о начале строительства патрульных пограничных кораблей. Стоимость проекта - 136 миллионов евро.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время телефонного разговоров с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра.

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект (...) является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекту с компанией Airbus.

Отмечается, что компания OCEA выбрана среди более 10 поставщиков отрасли, по соглашению судостроительный завод в Николаеве должен построить 5 из 20 кораблей. Подписание контракта планируется на середину июля 2020 года.

Также Аваков отметил, что в этом году планируется поставка в Украину еще четырех французских вертолетов H 225 для НГУ и ДСНС, двух вертолетов Н 145 для НПУ и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел и запасных запчастей для сервисного центра.

Экономическая правда