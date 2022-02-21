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На дорогах запрацювали ще 24 комплекси автофіксації порушень ПДР. Адреси

Понеділок, 21 лютого 2022, 13:15 - Олексій Павлиш
 
фото: мвс

На автодорогах України з 21 лютого починають роботу ще 24 комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Про це повідомляють у МВС.

Нові комплекси, зокрема, запрацюють на дорогах Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Розташування приладів:

м. Київ (10 приладів контролю "КАСКАД")

  • вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;
  • просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;
  • просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;
  • просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;
  • вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
  • вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
  • вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;
  • просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;
  • вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.

м. Суми (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;
  • вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.

м. Вінниця (1 прилад контролю "КАСКАД")

  • вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.

м. Мукачево (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;
  • вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.

Закарпатська область (6 приладів контролю "КАСКАД")

  • на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;
  • на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;
  • на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;
  • на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;
  • на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;
  • на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.

Івано-Франківська область (3 прилади контролю "КАСКАД")

  • на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;
  • на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;
  • на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.

Таким чином, з 21 лютого автоматично фіксуватимуть правопорушення 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

З картою розміщення можна ознайомитися на сайті МВС: https://cutt.ly/tTLVxH2.

Нагадаємо:

Ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України з 27 серпня.

На автомобільних дорогах України 3 вересня запрацював ще 21 комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Економічна правда

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