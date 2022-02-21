На дорогах запрацювали ще 24 комплекси автофіксації порушень ПДР. Адреси
На автодорогах України з 21 лютого починають роботу ще 24 комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.
Про це повідомляють у МВС.
Нові комплекси, зокрема, запрацюють на дорогах Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей.
Розташування приладів:
м. Київ (10 приладів контролю "КАСКАД")
- вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;
- просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;
- просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;
- просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;
- вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
- вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;
- вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;
- просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;
- вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;
- вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.
м. Суми (2 прилади контролю "КАСКАД")
- вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;
- вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.
м. Вінниця (1 прилад контролю "КАСКАД")
- вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.
м. Мукачево (2 прилади контролю "КАСКАД")
- вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;
- вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.
Закарпатська область (6 приладів контролю "КАСКАД")
- на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;
- на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;
- на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.
Івано-Франківська область (3 прилади контролю "КАСКАД")
- на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.
Таким чином, з 21 лютого автоматично фіксуватимуть правопорушення 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.
З картою розміщення можна ознайомитися на сайті МВС: https://cutt.ly/tTLVxH2.
Нагадаємо:
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Економічна правда
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