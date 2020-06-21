Зеленський замінив Єрмака в Наглядовій раді "Укроборонпрому"
Президент Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом Наглядової ради ДК "Укроборонпром". припинивши при цьому повноваження Андрія Єрмака.
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.
"Призначити членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Горбуліна Володимира Павловича - першого віцепрезидента Національної академії наук України (за згодою)", - йдеться у документі.
Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадуємо:
Як повідомлялося, Андрій Єрмак був призначений членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" у жовтні 2019 року.
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