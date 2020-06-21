Зеленский заменил Ермака в Наблюдательном совете "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина членом Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", прекратив при этом полномочия Андрея Ермака.
Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
"Назначить членом наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром "Горбулина Владимира Павловича - первого вице-президента Национальной академии наук Украины (по согласию)", - говорится в документе.
Отмечается, что решение принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напоминаем:
Как сообщалось, Андрей Ермак был назначен членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" в октябре 2019 года.
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