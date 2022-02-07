ЗВТ у дії: завод "Укроборонпрому" побудує для турків плавучий док

На фото - аналогічний док фото: укроборонпром

Херсонський держзавод "Палада", який входить до складу ДК "Укроборонпром", і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard уклали контракт на будівництво і постачання композитного плавучого доку вантажопідйомністю 8500 тонн.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Морську споруду побудують з використанням сучасної технології: понтон виготовлять з морського залізобетону на основі сульфатостійкого портландцементу, а башти – з суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дасть змогу понад 50 років скорочувати витрати на обслуговування.

Всі основні матеріали будуть українського виробництва, а обладнання – європейських і турецьких постачальників", - йдеться у повідомленні.

Сума контракту не розголошується.

"Це перший україно-турецький контракт, укладений після підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною", - заявив очільник заводу Євген Алхімов.

З 1968 року держзавод "Палада" побудувала 43 аналогічні доки різних модифікацій, 39 з яких успішно експлуатуються в багатьох країнах світу.

Нагадаємо:

Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.