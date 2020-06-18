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Туреччина з 1 липня готова приймати українців без самоізоляції і тестування

Четвер, 18 червня 2020, 18:58
 

Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві інфраструктури України за підсумками зустрічі міністра Владислава Криклія з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Міністр повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

Раніше повідомлялося, що Туреччина з 15 червня буде приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням по прибуттю.

Минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття з 15 червня пунктів пропуску в міжнародних аеропортах України для іноземців.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Європейська правда

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Туреччина карантин туризм Україна

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