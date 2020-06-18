Турция с 1 июля готова принимать украинцев без самоизоляции и тестирования
Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины по итогам встречи министра Владислава Криклия с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.
Министр сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.
Ранее сообщалось, что Турция с 15 июня будет принимать украинских туристов без ограничений на границе, но с тестированием по прибытию.
Напомним, Кабинет министров принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах Украины для иностранцев.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.
Еврокомиссия также выложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.
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