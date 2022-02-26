Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина ввела заборону на прохід російських війскових кораблів у Чорне море.

Про це він написав у Twitter.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Туреччини Ердоагну та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - заявив Зеленський.