Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина ввела заборону на прохід російських війскових кораблів у Чорне море.
Про це він написав у Twitter.
"Дякую своєму другу, пану Президенту Туреччини Ердоагну та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - заявив Зеленський.
Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
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