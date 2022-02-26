Всі розділи
Укр / Рус

Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море – Зеленський

Субота, 26 лютого 2022, 15:43

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина ввела заборону на прохід російських війскових кораблів у Чорне море.

Про це він написав у Twitter.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Туреччини Ердоагну та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - заявив Зеленський.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Туреччина Україна Росія війна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Європі назвали найбільші аеропорти за кількістю рейсів 9 лютого 2022, 09:25
Завод "Укроборонпрому" побудує для турків плавучий док 7 лютого 2022, 16:25
Скільки турецьких компаній на українському ринку і в яких сферах їх найбільше – дослідження 7 лютого 2022, 13:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті