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Ціни на автогаз у роздріб продовжують рости

Середа, 17 червня 2020, 13:19
 

Мережі АЗС 17 червня підвищили ціну на автогаз у середньому на 6 копійок за літр - до 11,29 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що консолідована мережа "Привату" підвищила ціни у середньому на 6-8 копійок за літр - до 10,51 - 10,57 гривень за літр.

Найбльше зростання цін у цій мережі зафіксували у Чернівецькій (на 40 копійок за літр), Тернопільській та Закарпатській областях (по 30 копійок за літр).

В інших регіонах у мережі "Привату" автогаз подорожчав на 5-10 копійок.

Водночас мережі ОККО і WOG підвищили ціни в середньому на 6-10 копійок за літр, SOCAR - на 10 копійок за літр.

Нагадаємо:

Роздрібні мережі АЗС 16 червня у середньому підвищили ціну на автогаз на 17 копійок за літр - до 11,23 гривень за літр.

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паливо АЗС

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