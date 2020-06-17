Ціни на автогаз у роздріб продовжують рости
Мережі АЗС 17 червня підвищили ціну на автогаз у середньому на 6 копійок за літр - до 11,29 гривень за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Зазначається, що консолідована мережа "Привату" підвищила ціни у середньому на 6-8 копійок за літр - до 10,51 - 10,57 гривень за літр.
Найбльше зростання цін у цій мережі зафіксували у Чернівецькій (на 40 копійок за літр), Тернопільській та Закарпатській областях (по 30 копійок за літр).
В інших регіонах у мережі "Привату" автогаз подорожчав на 5-10 копійок.
Водночас мережі ОККО і WOG підвищили ціни в середньому на 6-10 копійок за літр, SOCAR - на 10 копійок за літр.
Нагадаємо:
Роздрібні мережі АЗС 16 червня у середньому підвищили ціну на автогаз на 17 копійок за літр - до 11,23 гривень за літр.
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