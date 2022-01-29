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За тиждень паливо подорожчало на 0,5-2 грн/л

Субота, 29 січня 2022, 14:10

За тиждень (21-28 січня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 1,13 грн/л і становить 31,87 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 1,09 грн/л — до 32,75 грн/л, а дизельне паливо – на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, передає enkorr.

По мережах АЗС підвищення розподілилося так:

  • WOG та ОККО. А-92 та А-95 + 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 та 34,25 грн/л відповідно. ДП + 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.
  • KLO. А-92 – до 33,09 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна ДП зросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л.
  • SOCAR. Бензини + 1,33-1,5 грн/л, ДП - + 50 коп./л, до 35,98 грн/л.
  • Мережа групи "Приват" (Авіас, ANP, Укрнафта). Бензин та ДП + 1 грн/л.
  • Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші + 0,3-1,85 грн/л.

Видання зазначає, що зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

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ціни АЗС паливо

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