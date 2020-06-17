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Цены на автогаз в розницу продолжают расти

Среда, 17 июня 2020, 13:19
 

Сети АЗС 17 июня повысили цену на автогаз в среднем на 6 копеек за литр - до 11,29 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что консолидированная сеть "Привата" повысила цены в среднем на 6-8 копеек за литр - до 10,51 - 10,57 гривен за литр.

Наибольший рост цен в этой сети зафиксировали в Черновицкой (на 40 копеек за литр), Тернопольской и Закарпатской областях (по 30 копеек за литр).

В других регионах в сети "Привата" автогаз подорожал на 5-10 копеек.

В то же время сети ОККО и WOG повысили цены в среднем на 6-10 копеек за литр, SOCAR - на 10 копеек за литр.

Напомним:

Розничные сети АЗС 16 июня в среднем повысили цену на автогаз на 17 копеек за литр - до 11,23 гривен за литр.

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топливо АЗС

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