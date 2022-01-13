Мінекономіки підвищило граничні ціни на бензин і дизпаливо

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Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензинів (27,92 грн/літр) та дизпалива (25,16 грн/літр), з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину січня.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"На підставі розрахунків акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 25,16 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 27,92 гривень", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, із урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин не має перевищувати 32,92 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 32,16 грн/літр.

Порівняно з початком місяця середня ціна на бензин збільшилась на 0,95 грн за літр, на дизпаливо - на 1,34 грн за літр.

Нагадаємо:

На засіданні 14 травня 2021 року Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

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Економічна правда