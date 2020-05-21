Всі розділи
Укр / Рус

"Київстар" відновив роботу домашнього інтернету та розповів про компенсації

Четвер, 21 травня 2020, 15:59
 

"Київстар" відновив роботу домашнього інтернету, клієнтам, які не змогли скористатись сервісом нарахують компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наші спеціалісти доклали усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу "Домашнього інтернету". Причиною ситуації став збій у роботі обладнання. Станом на 14:00 послуга працює у звичному режимі. Рекомендуємо абонентам перезавантажити комп’ютери і роутери для подальшої коректної роботи.

Користувачам "Домашнього Інтернету", які не змогли скористатись сервісом, буде автоматично надано компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

21 травня, через аварію, у користувачів домашнього інтернету "Київстар" частково зник інтернет-зв'язок, або працював із перебоями. У компанії обіцяють компенсації тим, хто постраждав від збоїв.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київстар інтернет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У "Київстара" стався збій: користувачі скаржаться на домашній інтернет 21 травня 2020, 13:29
"Інтертелеком" блокує процес впровадження 4G в Україні – НКРЗІ 28 квітня 2020, 13:40
Що дивляться українці на карантині: дані "Київстар ТБ" 27 квітня 2020, 14:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!