"Київстар" відновив роботу домашнього інтернету та розповів про компенсації

"Київстар" відновив роботу домашнього інтернету, клієнтам, які не змогли скористатись сервісом нарахують компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наші спеціалісти доклали усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу "Домашнього інтернету". Причиною ситуації став збій у роботі обладнання. Станом на 14:00 послуга працює у звичному режимі. Рекомендуємо абонентам перезавантажити комп’ютери і роутери для подальшої коректної роботи.

Користувачам "Домашнього Інтернету", які не змогли скористатись сервісом, буде автоматично надано компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

21 травня, через аварію, у користувачів домашнього інтернету "Київстар" частково зник інтернет-зв'язок, або працював із перебоями. У компанії обіцяють компенсації тим, хто постраждав від збоїв.

Економічна правда