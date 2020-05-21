"Киевстар" возобновил работу домашнего интернета и рассказал о компенсации

"Киевстар" возобновил работу домашнего интернета, клиентам, которые не смогли воспользоваться сервисом начислят компенсацию в виде нетарифицируемых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наши специалисты приложили все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу "Домашнего интернета".

Причиной сложившейся стал сбой в работе оборудования. По состоянию на 14:00 услуга работает в обычном режиме.

Рекомендуем абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы.

Пользователям "Домашнего Интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставлено компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения", - говорится в сообщении.

Напомним:

21 мая, из-за аварии, у пользователей домашнего интернета "Киевстар" частично исчезло интернет-соединение, или работало с перебоями. В компании обещают компенсации пострадавшим от сбоев.

Экономическая правда