"Киевстар" возобновил работу домашнего интернета и рассказал о компенсации
"Киевстар" возобновил работу домашнего интернета, клиентам, которые не смогли воспользоваться сервисом начислят компенсацию в виде нетарифицируемых услуг.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Наши специалисты приложили все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу "Домашнего интернета".
Причиной сложившейся стал сбой в работе оборудования. По состоянию на 14:00 услуга работает в обычном режиме.
Рекомендуем абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы.
Пользователям "Домашнего Интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставлено компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщения", - говорится в сообщении.
Напомним:
21 мая, из-за аварии, у пользователей домашнего интернета "Киевстар" частично исчезло интернет-соединение, или работало с перебоями. В компании обещают компенсации пострадавшим от сбоев.
Экономическая правда
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