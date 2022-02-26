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Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі

Субота, 26 лютого 2022, 19:44

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі в мережі "Vodafone Україна" заблокована", – повідомила PR-директор "Vodafone Україна" Вікторія Рубан.

У "Київстарі" агентству також повідомили про відключення можливості реєстрації у своїй мережі абонентів з Росії та Білорусі.

Аналогічне рішення ухвалив і оператор lifecell.

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Lifecell Vodafone Київстар

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