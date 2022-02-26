Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі
Субота, 26 лютого 2022, 19:44
Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі в мережі "Vodafone Україна" заблокована", – повідомила PR-директор "Vodafone Україна" Вікторія Рубан.
У "Київстарі" агентству також повідомили про відключення можливості реєстрації у своїй мережі абонентів з Росії та Білорусі.
Аналогічне рішення ухвалив і оператор lifecell.
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