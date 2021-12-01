"Так 5G ми не побудуємо". Президент "Київстара" про запуск зв'язку нового покоління в Україні, інтернет на автошляхах і доступ населення до 4G

Коли мобільний оператор відмовиться від 3G, що відбувається з покриттям сіл 4G зв'язком та що перешкоджає розвитку в Україні 5G? Відповідає президент компанії Олександр Комаров.



Скільки років Україні чекати на 5G, коли і які міжміські траси будуть покриті 4G і що відбувається з покриттям сіл за допомогою 4G?

Щоб відповісти на ці питання, і розповісти про нові продукти компанії президент "Київстар" Олександр Комаров запросив журналістів на підсумкову прес-конференцію. ЕП обрала головне з його виступу.

Про доступ населення країни до 4G

Коли "Київстар" у 2019 році починав проєкт розгортання мережі 4G на частотах 900 МГц, обсяг споживання інтернет-трафіку в українських селах був утричі менший, ніж у містах. За три роки ситуація вирівнялась.

За словами Олександра Комарова, у 2021 році один абонент в селі споживає через мобільний інтернет стільки ж послуг та розваг, як і мешканець міста.

Як і прогнозувала ЕП, LTE (Long-Term Evolution – "Довготривалий розвиток", альтернативне позначення технології 4G) стандарту 800-900 МГц дозволило оператору "цифровізувати" села, і тепер цей стандарт активно розвивається.

Цікаво, що зв’язком четвертого покоління користуються 11 мільйонів абонентів "Київстару", хоча використовувати можуть 15 мільйонів осіб.

4 мільйони абонентів не користуються 4G з трьох причин: хтось не змінив звичайну SIM-картку на USIM-картку, хтось в мобільному телефоні не увімкнув режим LTE, а хтось використовує 4G від іншого мобільного оператора на телефоні з двома SIM-картами.

З 2018 року, коли відбувся перший в історії України тендер на частоти під 4G-зв'язок, і до сьогодні кількість 4G-смартфонів в мережі "Київстару" зросла з 6,5 млн до 16,6 мільйона. Обсяг споживання трафіку на одного абонента зріс з 2,3 Гб до 7 Гб на місяць.

"Ми зараз знаходимося на піці розгону LTE технології", – зауважує Комаров.

Відповідно до ліцензійних зобов’язань по частотах 900 МГц, оператор за два роки значно розширив покриття сіл, міст і населення зв’язком четвертого покоління.

В той час, як найближчий конкурент покриває 83% населення країни зв’язком 4G, "Київстар" має показник 90%, стверджує Олександр Комаров.

"Ми єдині, хто запустив LTE 900 МГц в містах. Ми дійсно побачили, що LTE 900 МГц є корисною технологією для покращення якості зв'язку в містах. Основна проблема міст – наявність зон, які складно покрити. Для цього нам потрібна набагато більша щільність мережі.

Спочатку в декількох містах ми в якості експерименту впровадили LTE 900 МГц, і побачили зростання споживання 4G на частоті 900 МГц на 6-7%. Це означає, що людина, яка ще вчора в цьому конкретному місці не могла скористатися LTE, нарешті скористалася цією технологією, тому що там з'явилось покриття", – пояснює президент компанії.

Як і очікувалось, частоти 900 МГц покращили покриття 4G в приміщеннях. Адже відомо, що чим нижче частоти, тим краще вони проникають крізь стіни. За даними "Київстару", це дало можливість приблизно на 10% покращити покриття всередині приміщень міст, залучених в експеримент.

Примітно, що цей пілотний проєкт компанія від самого початку не планувала втілювати. Оператор запускав пілот обережно, оскільки діапазон 900 МГц досі скрізь використовують для передачі голосу в мережі. Тож оператор залучив для реалізації пілоту частоти в діапазоні 1800 МГц.

Сьогодні діапазон 900 МГц під 4G оператор використовує на 780 базових станціях, частина з яких працюють у 29 містах України.

Щодо покриття автошляхів

Олександр Комаров стверджує, що до кінця 2021 року зв’язок 4G з’явиться на 90% основних транзитних автомагістралях України протяжністю 1830 кілометрів. Для досягнення цього результату компанія вже виконала приблизно 80% необхідних робіт.

"Зараз ми будуємо сім "сайтів" (базових станцій – ЕП). Якщо ми ці сім "сайтів" добудуємо в цьому році, то це буде понад 90% покриття по таким автошляхам", – зауважує керівник "Київстару".

В цьому контексті президент компанії озвучив цікаві розрахунки вартості покриття зв'язком четвертого покоління 100% населення країни. Їх зробили після відповідних запитів з боку Міністерства цифрової трансформації.

Так вартість розбудови інфраструктури для покриття ще 1-2% населення до 100% дорівнюють вартості інфраструктури для покриття 5% населення після того, як цей показник перетнув позначку у 90%.

Сьогодні "Київстар" має найкраще покриття в трьох областях: Київській, Дніпропетровській та Житомирській. В них доступ до 4G має 93-94% населення.

За проведеними розрахунками, для покриття 99% населення найбільш компактної Житомирської області на розбудову інфраструктури потрібно додатково витратити 300 млн гривень.

"Що таке нове будівництво для покриття цих населених пунктів? Це пасивна інфраструктура. Але навіть це не найстрашніше. Найстрашніше – це оптоволокно, тобто магістраль, яку нам потрібно побудувати, щоб цей трафік передавати. І проблема номер два – це підключення до електромережі. Для нас це дуже складна історія", – пояснює Олександр Комаров.

За його словами, подібні проєкти в більшості країн світу будуються в межах державно-приватного партнерства, або через Фонд універсальних послуг (його планували створити через прийняття спеціального закону, який би передбачав відрахування до фонду в розмірі 3% від вартості всіх телекомунікаційних послуг. – ЕП) або через запровадження податкових пільг, як це працює, наприклад, в Казахстані.

Олександр Комаров порахував: якщо поставити за ціль покрити 99-100% населення України, компанії знадобиться не менше 12-14 млрд гривень.

Технологія передачі голосу через мережу LTE

Запущений "Київстаром" наприкінці 2020 року проєкт впровадження технології VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE – технологія передачі голосу мережею LTE) "йде важко".

Ця технологія значно покращує якість голосового зв’язку і в шість разів знижує утилізацію частот в діапазоні 900 МГц для передачі голосу.

Впровадження проєкту компанія вирішила почати з контрактних абонентів. Сьогодні технологія доступна на 200 тис. смартфонах клієнтів "Київстару", але фактично користуються нею лише 60 тис. абонентів. На інших 140 тис. пристроях використання технології банально не увімкнено.

Величезна проблема масового впровадження VoLTE полягає в тому, що кожна модель смартфону вимагає окремої адаптації на боці мобільного оператора. І ця проблема існує в кожній країні світу.

"Фактично потрібно кожному модель пристрою адаптувати під нашу платформу VoLTE. Це не наша проблема, це проблема в цілому технологічна. Але без впровадження VoLTE ми не зможемо далі ефективно розвиватися.

По-перше, VoLTE буде адаптуватися під технології 5G. По-друге, у всіх операторів стоїть питання, як ефективніше управляти технологіями та радіочастотним спектром у довгостроковій перспективі.

В горизонті 2025-2027 років нам потрібно буде приймати рішення щодо скорочення кількості технологій (які працюють на радіочастотах операторів – ЕП). І скоріше за все жертвою стане технологія 3G", – пояснює Олександр Комаров.

У 2022 році оператор планує запустити VoLTE для абонентів передплати й до кінця того ж року досягти 2 мільйонів активних клієнтів.

Президент "Київстару" наголосив, що оператору потрібен доступ до нового радіочастотного спектра. І цей спектр, в його розумінні, повинен бути технічно нейтральним, тобто оператор повинен мати право на власний розсуд запроваджувати ті чи інші технології. Сьогодні держава продає частоти разом з ліцензією на використання на цих частотах лише певної технології зв’язку.

Бажаний спектр для "Київстару" – це частоти 2100 МГц і 2300 МГц. Цей спектр є у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

"За великим рахунком, ми готові до того, що в наступному році у нас буде тендер як мінімум на 2300 МГц, в якому ми приймемо дуже активну участь", – запевняє Комаров.

Чому Україна не зможе побудувати 5G

В компанії бачать певне розчарування від технології 5G.

Є окремо взяті країни в Південно-Східній Азії, зокрема, Китай, де впровадження 5G стало частиною національної програми. Щодо останньої, то в Китаї держава є великим співінвестором програми, тому що владі вигідно інвестувати у власних вендорів (Huawei, ZTE) і розбудовувати власну інфраструктуру.

В США теж є певний прогрес з впровадження 5G, але там він половинчастий і зовсім іншого характеру.

Якщо в Китаї споживачем 5G є масовий ринок, то впровадження 5G в США – це спроба замінити останню милю оптоволокна радіотехнологією. США вчасно не побудували технологію нормального фіксованого інтернету. Тому зв'язок п'ятого покоління, з точки зору технології мобільного доступу, зі швидкостями співставний з оптоволокном, став для Штатів гарною альтернативою.

"Звідси такий фокус Starlink (супутникова система від SpaceX для забезпечення швидкісним інтернетом – ЕП) на ринок США і Канади. Там величезні території, і вже ніхто не буде вкладати гроші в проведення оптоволокна в окремі невеликі села. Це дорого і немає сенсу, тому тут відбулася така підміна", – пояснює Олександр Комаров.

При цьому, в Європейському союзі всі марно очікують швидкого розповсюдження п'ятого покоління зв'язку. На думку Комарова, масовий ринок досягне 20-25% підключень 5G лише у 2025 році.

Одночасно великі сподівання на попит на 5G з боку бізнесу поки не виправдалися. Відбувається багато випробувань, пілотних проєктів, окремих кейсів щодо побудови приватних 5G мереж для автоматизації й підвищення ефективності виробництва. Але все це поки що себе не виправдовує.

"З точки зору комерції, ідеальний для нас ("Київстару" – ЕП) сценарій в Україні – це досягнення хоча б 20% проникнення 5G пристроїв в абонентську базу. Сьогодні проникнення 5G пристроїв в абонентську базу складає лише 1,5%. Тому якогось економічного сенсу розвивати 5G немає", – пояснює президент компанії.

Друг, та мабуть головна перепона для впровадження в Україні 5G полягає в доступі до інфраструктури.

Річ у тім, що сьогодні мобільний оператор в основному фокусується на будівництві макро-мережі й макро-сайтів. А постачальники телекомунікаційного обладнання для мобільних операторів під час свої презентацій часто рекламують представникам операторів мікро-"сайти", так звані, Small cell (маленькі соти), які розташовані буквально на вуличних опорах освітлення.

Такі мікро-базові станції висять на висоті 6-10 м, мають низьку потужність та обмежений радіус покриття. Але такі рішення, по-перше, вирішують для операторів дуже багато точкових проблем. А, по-друге, і головне – такі станції – це основа мережі 5G, тому що 5G працює на високих частотах і має дуже обмежений радіус дії.

"Так ось, якщо у нас є проблема з доступом до інфраструктури під час будівництва макро-сайтів, але вони так чи інакше вирішуються, то водночас будувати мікро-сайти для нас набагато складніше.

Нам потрібно щось робити на рівні державного рішення, тому що інакше ми 5G не побудуємо. 5G передбачає радикальне збільшення щільності мережі, а без мікро-сайтів ми просто це не зможемо побудувати. Коли перейдемо в частоти 3,5 МГц ми просто не зможемо рухатися", – попереджає Комаров.