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Антимонопольники оштрафували lifecell за скаргою "Київстар"

Середа, 15 грудня 2021, 17:55
 
lifecell

Антимонопольний комітет оштрафував оператора телекомунікацій "Лайфселл" на 10,47 мільйона гривень за поширення неправдивої та неточної інформації щодо лідерства у наданні послуг. 

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Рішення ухвалено у справі, розпочатій за заявою іншого мобільного оператора – "Київстар", яка поскаржилася на недобросовісну рекламу конкурента.

Антимонопольний комітет встановив, що в різні періоди рекламної кампанії "Лайфселл" некоректно обґрунтовував використання тверджень у своїй рекламі.

"На основі аналізу зібраних даних Комітет дійшов висновку, що поширення оманливої інформації щодо "лідерства" в окремих видах послуг без належного обґрунтування та з використанням технічної термінології, могло надати ТОВ "Лайфселл" неправомірних переваг та поставити компанію у більш вигідне становище в порівнянні з конкурентами", – зазначають у АМКУ.

Економічна правда

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мобільний зв'язок АМКУ Lifecell Київстар

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