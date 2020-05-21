У "Київстара" стався збій: користувачі скаржаться на домашній інтернет

21 травня, через аварію, у користувачів домашнього інтернету "Київстар" частково зник зв'язок, або працював із перебоями. У компанії обіцяють компенсації тим, хто постраждав від збоїв.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

"Друзі, сьогодні виникли тимчасові труднощі у роботі Домашнього інтернету через аварію.

Наші технічні спеціалісти роблять усе можливе, щоб відновити роботу сервісів якомога швидше. Ми розуміємо, як потрібен вам зараз інтернет. Приносимо вибачення за незручності та надамо компенсацію усім, хто зазнав складнощів, які повязані з тимчасовим збоєм деяких сервісів", - йдеться у повідомленні.

Додзвонитися до оператора важко, через перевантаженість лінії. У коментарях офіційна сторінка відповідає, що інтернет має відновитися до 18:00.

Географія скарг охоплює майже всю країну. Частина користувачів повідомляє про відновлення інтернет-з’єднання.

Економічна правда