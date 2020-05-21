Продаж квитків: АМКУ надав рекомендації авіакомпаніям
АМКУ надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину.
Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.
Зазначається, що така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності.
"За наявною в Комітеті інформацією, авіаперевізники здійснюють поширення інформації про можливість купівлі авіаквитка на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року.
При цьому вони не зазначають, що карантинні обмеження на здійснення регулярних авіарейсів між Україною та іншими країнами можуть бути подовжені на невизначений термін, у зв’язку з чим здійснення регулярного рейсу буде неможливим", - додали в регуляторі.
Отже, пасажирам надається неповна інформація (замовчуються інші варіанти обов’язкових опцій, передбачених Авіаційними правилами) про можливість реалізації їх прав у повному обсязі.
АМКУ прийняв обов'язкові для розгляду рекомендації:
- Утриматись від поширення неповної інформації, зміст якої стосується продажу квитків з 23 травня 2020 року та здійснення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, в той час як офіційна інформація про відкриття авіасполучення між країнами не підтверджена компетентними органами обох країн.
- Надавати споживачу авіапослуги повну та актуальну інформацію про неможливість здійснення регулярного рейсу, у разі якщо авіасполучення між Україною та іншими країнами не буде відкрито.
- Надавати споживачам авіа послуг повні та доступні відомості про всі варіанти обслуговування, що передбачені fвіаційними правилами, зокрема шляхом розміщення на власному сайті інформації щодо відшкодування вартості авіаквитків у зв’язку зі скасуванням рейсів.
Серед авіакомпаній, які поширювали відповідну інформацію: Wizz Аir, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss.
Про результати розгляду рекомендацій ці та ще 6 авіакомпаній мають повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання.
В АМКУ нагадали, що порушення ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
Економічна правда
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