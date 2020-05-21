Продаж квитків: АМКУ надав рекомендації авіакомпаніям

АМКУ надав рекомендації авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Зазначається, що така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності.

"За наявною в Комітеті інформацією, авіаперевізники здійснюють поширення інформації про можливість купівлі авіаквитка на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року.

При цьому вони не зазначають, що карантинні обмеження на здійснення регулярних авіарейсів між Україною та іншими країнами можуть бути подовжені на невизначений термін, у зв’язку з чим здійснення регулярного рейсу буде неможливим", - додали в регуляторі.

Отже, пасажирам надається неповна інформація (замовчуються інші варіанти обов’язкових опцій, передбачених Авіаційними правилами) про можливість реалізації їх прав у повному обсязі.

АМКУ прийняв обов'язкові для розгляду рекомендації:

Утриматись від поширення неповної інформації, зміст якої стосується продажу квитків з 23 травня 2020 року та здійснення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, в той час як офіційна інформація про відкриття авіасполучення між країнами не підтверджена компетентними органами обох країн.

Надавати споживачу авіапослуги повну та актуальну інформацію про неможливість здійснення регулярного рейсу, у разі якщо авіасполучення між Україною та іншими країнами не буде відкрито.

Надавати споживачам авіа послуг повні та доступні відомості про всі варіанти обслуговування, що передбачені fвіаційними правилами, зокрема шляхом розміщення на власному сайті інформації щодо відшкодування вартості авіаквитків у зв’язку зі скасуванням рейсів.

Серед авіакомпаній, які поширювали відповідну інформацію: Wizz Аir, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss.

Про результати розгляду рекомендацій ці та ще 6 авіакомпаній мають повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання.

В АМКУ нагадали, що порушення ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Економічна правда