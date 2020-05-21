Продажа билетов: АМКУ предоставил рекомендации авиакомпаниям

АМКУ предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Отмечается, что такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности.

"По имеющейся в Комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года.

При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным", - добавили в регуляторе.

АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации:

Воздержаться от распространения неполной информации, содержание которой касается продажи билетов с 23 мая 2020 года и осуществления регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, в то время как официальная информация об открытии авиасообщения между странами не подтверждена компетентными органами обеих стран.

Предоставлять потребителю авиауслуги полную и актуальную информацию о невозможности осуществления регулярного рейса, в случае если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто.

Предоставлять потребителям авиауслуг полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания, предусмотренные авиационными правилами, в частности путем размещения на собственном сайте информации по возмещению стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию: Wizz Аir, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss.

О результатах рассмотрения рекомендаций эти и еще 6 авиакомпаний должны сообщить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения.

В АМКУ напомнили, что нарушение ЗУ "О защите от недобросовестной конкуренции" влечет наложение штрафа в размере до 5% дохода от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Экономическая правда