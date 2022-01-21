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Аеропорт "Бориспіль" у березні відновить роботу терміналу F

П'ятниця, 21 січня 2022, 14:20
 
фото: аеропорт бориспіль

Аеропорт "Бориспіль" 27 березня - зі стартом літньої навігації - планує відновити роботу терміналу F, який закрили 2 роки тому після введення обмежень на подорожі по всьому світу і значного падіння пасажиропотоку.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу аеропорту.

"Цей аеровокзальний комплекс закрили 2 роки тому після введення обмежень на подорожі по всьому світу та значного падіння пасажиропотоку. Для економії коштів усі рейси зосередили у терміналі D, який на той момент був напівпорожнім.

Фінплан аеропорту Бориспіль на 2022 рік передбачає обслуговування 13,1 млн пасажирів. Це означає, що в пікові години пропускна здатність терміналу D не справлятиметься з фактичним числом пасажирів, які вилітають або прилітають.

Роботу терміналу F вирішили відновити саме для розвантаження основного терміналу D", - пише видання з посиланням на прес-службу "Борисполя".

В аеропорту додали, що в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів і авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах із точки в точку.

Наразі аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, але поки не готовий оприлюднити їхній список.

У "Борисполі" пообіцяли, що такий переїзд буде добровільним.

"Ставки зборів в обох терміналах F і D, як і минулого разу, будуть однаковими. Такий підхід пояснили тим, що збори регулюються законодавством, а воно не передбачає окремих ставок для різних терміналів", - додає avianews.com.

Нагадаємо:

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2021 році обслужив 9,4 млн пасажирів, з них 8,79 млн – пасажири регулярних рейсів, 635,2 тис – нерегулярних. 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у березні 2020 року закрив термінал F.

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авіа аеропорт Бориспіль

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