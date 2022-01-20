Міжнародні авіакомпанії призупиняють деякі рейси до США через невизначеність по 5G

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Великі міжнародні авіакомпанії призупиняють деякі рейси в США на тлі невизначеності щодо потенційних перешкод та впливу 5G на роботу авіаційного обладнання.

Про це пише CNN.

Зокрема, про зміни деяких рейсів оголосили Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa і British Airways.

"Emirates заявила, що припиняє польоти в дев'ять американських аеропортів: Бостон, аеропорт О’Хара у Чикаго, аеропорт Форт-Уерт у Далласі, міжконтинентальний аеропорт імені Джорджа Буша у Х’юстоні, Маямі, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско та Сіетл", - пише видання.

"Ми тісно співпрацюємо з виробниками літаків і відповідними органами влади, щоб пом’якшити занепокоєння, і ми сподіваємося відновити наші послуги в США якомога швидше", - йдеться у заяві Emirates.

Air India заявила, що призупиняє рейси між Делі та Сан-Франциско, Чикаго та аеропортом Кеннеді.

Водночас Lufthansa скасувала рейс між Франкфуртом та Майамі - там заявили, що замінять літаки Boeing 747−8 на 747−400 на рейси з Франкфурта до Лос-Анджелеса, Чикаго та Сан-Франциско.

У British Airways додали, що їм довелося "зробити деякі скасування", оскільки рішення перевізників відкласти активацію нової послуги 5G в деяких місцях не стосується всіх аеропортів, які обслуговує авіакомпанія.

При цьому, інші компанії заявили, що поки що не скасовували свої рейси, але стежать за ситуацією.

"Транспортні регулятори вже були стурбовані тим, що версія 5G, яку планувалося ввімкнути, може завадити роботі деяких приладів літака, і багато груп авіаційної промисловості поділилися цими побоюваннями - попри запевнення з боку федеральних регуляторів телекомунікацій та операторів бездротового зв’язку.

Зокрема, Федеральне авіаційне управління стурбовано тим, що стільникові антени 5G поблизу деяких аеропортів, а не мобільні пристрої пасажирів, можуть скидати показники з деякого обладнання літака, призначеного для того, щоб повідомляти пілотам, наскільки вони віддалені від землі", - додає CNN.

Ці системи використовуються протягом усього польоту та вважаються важливим обладнанням.

РанішеAT&T, Verizon відклали запуск 5G поблизу деяких аеропортів після того, як авіакомпанії попросили Байдена втрутитися.

Нагадаємо:

Генеральні директори головних авіакомпаній США попередили про наближення "катастрофічної" авіаційної кризи - вони наголошують на негативних наслідках для авіації у разі розгортання біля аеропортів інфраструктури для 5G.

Авіаційна адміністрація США побоюється, що чутливе обладнання на кшталт альтиметрів може погано працювати в умовах взаємодії із радіохвилями частот, що використовують для 5G.

Економічна правда