Єрмак анонсував засідання Ради, на якому розглянуть бюджет та "антиколомойський" законопроєкт
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку співпраці з МВФ.
Про це він заявив під час зустріч з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
Також у середу, в ефірі одного з телеканалів, спікер парламенту Дмитро Разумкова заявив, що наступне засідання парламенту відбудеться орієнтовно у понеділок, 13-го квітня.
Зазначимо, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно узгодити технічно меморандум і ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів - про банки та зміни до держбюджету-2020.
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Нагадуємо:
Україна в переговорах із Міжнародним валютним фондом узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду в держбюджет для фінансування дефіциту 5 мільярдів доларів.
2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.
30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
До "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності депутати внесли 16 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
Також в цей день, Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Економічна правда
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