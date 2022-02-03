МВФ виділяє Пакистану 1 мільярд доларів кредиту на фінансову реформу

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Міжнародний валютний фонд схвалив 1 млрд доларів позики Пакистану на реформування фінансової системи.

Про це повідомляє AP.

Фонд зокрема вимагає скоротити бюджетні витрати, збільшити податки та підвищити незалежність центробанку Пакистану

Цей транш Пакистан мав отримати минулого року згідно з угодою, підписаною у 2019 році, але був відкладений через затримку у дотриманні Пакистаном умов.

Міністр фінансів Пакистану Шаукат Тарін оголосив, що кредит на 3 млрд дол буде надано у рамках загальної програми фінансування від МВФ обсягом 6 млрд дол.

МВФ у своїй заяві додає, що економіка Пакистану продовжує відновлюватися попри проблеми через пандемію COVID-19.

Економічна правда