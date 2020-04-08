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Ермак анонсировал заседание Рады, на котором рассмотрят бюджет и "антиколомойский" законопроект

Среда, 8 апреля 2020, 18:49
 

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала сотрудничества с МВФ.

Об этом он заявил во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Также в среду в эфире одного из телеканалов, спикер парламента Дмитрий Разумкова заявил, что следующее заседание парламента состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Отметим, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов - о банках и изменения в госбюджет-2020.

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Украина без "антикризисного" плана: почему Рада провалила голосование за бюджет

Напомним:

2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита 5 миллиардов долларов.

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

Также в этот день, Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

К "антиколомойскому" законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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