Ермак анонсировал заседание Рады, на котором рассмотрят бюджет и "антиколомойский" законопроект
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала сотрудничества с МВФ.
Об этом он заявил во время встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
Также в среду в эфире одного из телеканалов, спикер парламента Дмитрий Разумкова заявил, что следующее заседание парламента состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.
Отметим, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов - о банках и изменения в госбюджет-2020.
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Украина без "антикризисного" плана: почему Рада провалила голосование за бюджет
Напомним:
2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.
Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита 5 миллиардов долларов.
30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Также в этот день, Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
К "антиколомойскому" законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
Экономическая правда
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