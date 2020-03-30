Рада не змогла ухвалити закон про зміни в держбюджеті

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

За рішення прийняти за основу проголосували лише 223 нардепи із 226 необхідних.

За пропозицію щодо направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроєкту №3279 проголосували 273 депутати.

За скороченння строків підготовки до першого читання та подання альтернативних проєктів проголосували 240 депутатів.

Законопроєкт №3279 про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет на 2020 рік", зокрема, передбачає зменшення доходів з 1095,58 млрд грн до 972,635 млрд грн.

При цьому, передбачено збільшення видатків - із 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

Відповідно до чинного законодавства, на 31 грудня 2020 року граничний обсяг держборгу визначений в сумі 2045,148 млрд грн, у законопроєкті його пропонують збільшити до 2386,791 млрд грн.

Законопроєкт також передбачає створення Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Передбачений в документі обсяг фінансування фонду – 97,1 млрд грн.

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Економічна правда